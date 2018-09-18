Китай пригрозил ответными мерами на новые пошлины США

Китай вынужден будет принять синхронные меры в ответ на новые пошлины США на импорт китайских товаров.

Министерство коммерции КНР заявило, что США ввели пошлину в размере 10% на импорт китайских товаров объемом 200 млрд долларов, «невзирая на международные протесты и несогласие внутри страны», передает РИА «Новости».

«Мы выражаем свое глубокое сожаление в связи с этим решением и будем вынуждены принять синхронные контрмеры для защиты своих законных интересов и свободы международной торговли», – говорится в заявлении министерства.

В то же время правительственный источник в Пекине сообщил газете South China Morning Post, что Китай может отменить поездку в Вашингтон делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ для торговых переговоров, передает ТАСС.

Однако окончательного решения пока не принято, отметил источник.

В понедельник президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из КНР. Это отразилось на ценах на нефть.

Накануне газета Wall Street Journal сообщала, что из-за угрозы введения пошлин Пекин может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Напомним также, 23 августа США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 16 млрд долларов. Месяцем ранее США обложили 25-процентными пошлинами товары из Китая на сумму 34 млрд долларов. Кроме того, Вашингтон пригрозил Китаю третьей волной пошлин на 300 млрд долларов.