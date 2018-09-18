Нефть подешевела из-за решения Трампа по Китаю

Мировые цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром из-за опасений инвесторов, что эскалация торгового конфликта США и Китая может негативно отразиться на спросе на сырье.

По состоянию на на 7.35 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55% – до 77,62 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% – до 68,39 доллара за баррель.

Снижение цен произошло из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов.

«Усиление торгового конфликта оказывает давление на настроения участников торгов. Он постепенно начинает влиять на экономический рост, что в свою очередь, также негативно отражается на ценах на нефть», – заявил аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо, передает Reuters.

Напомним, Трамп увеличил пошлины на товары из КНР. Отмечалось, что с 1 января тарифы могут вырасти до 25%.

В понедельник цена на нефть начала снижаться и достигла отметки в 78 долларов.