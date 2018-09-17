Цена барреля нефти Brent снизилась до 78 долларов

Мировые цены на нефть утром понедельника, 17 сентября, незначительно снижаются, так как инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные в пятницу данные о росте числа буровых установок в Соединенных Штатах.

По состоянию на 7.36 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% – до 78 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть марки WTI уменьшалась в цене на 0,07% – до 68,72 доллара за баррель.

В пятницу сообщалось, что число работающих нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,8% – до 867 единиц.

Кроме того, на рынок черного золота оказывает влияние торговая война между Китаем и США, которая, как опасаются трейдеры, может негативно отразиться на спросе на сырье. Так, Wall Street Journal сообщает, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов уже 17-18 сентября.

На прошлой неделе сообщалось, что объемы добычи нефти в США впервые за последние десятки лет превысили показатели России и Саудовской Аравии.