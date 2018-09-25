Президент Хорватии рассказала о «большой дружбе» с Лавровым

По словам президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, с главой МИД России Сергеем Лавровым ее связывает «большая дружба».

Президент Хорватии сообщила, что в ближайшие два дня планирует встретиться Лавровым на полях Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мы большие друзья еще с того времени, когда я была министром иностранных дел», – добавила Грабар-Китарович.

Напомним, в конце июля Грабар-Китарович объявила о проработке визита Путина в Хорватию. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Хорватия внезапно стала искать дружбы с Россией.