В Германии нашли аргументы в защиту «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» необходим для надежного энергоснабжения, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности.

ФРГ не собирается уступать давлению США, которые призывают отказаться от строительства «Северного потока – 2» и закупать американский сжиженный газ.

Второй канал поставок газа нужен для надежного энергоснабжения, полагает глава федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф в интервью Suddeutsche Zeitung, которое приводит Deutsche Welle.

Глава объединения также раскритиковал «вмешательство третьих стран в энергоснабжение Германии». По его мнению, низкая цена сжиженного газа из США «ничего не значит», потому что его еще надо доставить через Атлантику.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сказал, за кем останется решение о закупке газа в России. По его мнению, это должна решать именно немецкая экономика.

Между тем немецкие СМИ сообщили, что Россия готова полностью финансировать строительство. Готовность обеспечить финансирование проекта Путин выразил во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа, отмечала Suddeutsche Zeitung. Однако, полагает издание, обещание Путина может столкнуться с противодействием: по правилам конкуренции ЕС, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.