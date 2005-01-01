Немецкие СМИ рассказали о данном Путиным Меркель обещании

Президент России Владимир Путин заверил правительство Германии, что Россия обеспечит финансирование строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае введения американских санкций, сообщили источники.

Готовность обеспечить финансирование проекта Путин выразил во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа, передает Deutsche Welle со ссылкой на источники Suddeutsche Zeitung.

Однако, отмечает издание, обещание Путина может столкнуться с противодействием: по правилам конкуренции ЕС, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

В среду партнер Газпрома по «Северному потоку – 2», французская компания Engie заявляла об уверенности в реализации проекта даже с учетом возможного применения санкций со стороны США.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».

В августе немецкий энергетический концерн Uniper допускал, что может выйти из проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за антироссийских санкций США.