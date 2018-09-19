Engie оценила влияние санкций США на «Северный поток – 2»

Французская компания Engie, которая является партнером Газпрома по «Северному потоку – 2», уверена в реализации проекта даже с учетом возможного применения санкций со стороны США, заявил исполнительный вице-президент Engie Пьер Шарейр.

«Мы думаем, что «Северный поток – 2» важен для обеспечения безопасности Европы. Это наша политика – увеличивать количество источников газа на европейском рынке, как из России, так и из других стран. Поэтому мы решили поддержать «Северный поток – 2», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что проект газопровода «Северный поток – 2» реализуется по графику, почти все разрешения на строительство удалось получить, кроме одного – от Дании. Газопровод пройдет через зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

«На данный момент, согласно разъяснениям властей США, санкции не запрещают нам поддерживать «Северный поток – 2». Если правила изменятся, мы проведем оценку ситуации и определим позицию. Но мы будем делать это только если что-то изменится, сейчас нет никаких изменений», – сказал топ-менеджер.

Он уточнил, что большинство процедур по этому проекту уже пройдены.

«Я уверен, что вне зависимости от того, что произойдет, газопровод будет завершен», – добавил он, отметив, что газопровод введут в эксплуатацию по графику – в конце 2019 года.

«Сейчас нет причин для того, чтобы думать о задержке», – подчеркнул Шарейр.

Он рассказал, что Engie уже предоставила Nord Stream 2 AG финансирование в размере около 500 млн евро. По его словам, компания готова предоставить еще около 500 млн евро. Транши компании Nord Stream 2 AG, отметил Шрайер, будет предоставляться по графику в зависимости от потребностей проектной компании в финансировании.

Между тем, в конце августа германский энергетический концерн Uniper допустил, что может выйти из проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за антироссийских санкций США.

Однако накануне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».