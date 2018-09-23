Дамаск связал удар Израиля по Латакии с переговорами Путина и Эрдогана

Удар Израиля по сирийской Латакии, в результате чего потерпел крушение российский Ил-20, связан с реакцией Запада на успешные переговоры президентов России и Турции в Сочи, заявил генеральный секретарь сирийского парламента Халид аль-Убуд.

«Нельзя полностью разделять заключение меморандума в Сочи и произошедшее спустя пару часов после объявления о нем израильское нападение на Латакию и крушение Ил-20», – сказал он РИА «Новости».

Аль-Убуд выразил уверенность, что события, связанные с израильской атакой, следует рассматривать в широком контексте. Он пояснил, что по мнению Израиля, США и Европы, сочинский меморандум превращает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «из агрессора в освободителя Сирии от избытка насилия – боевиков, собранных в Идлибе». «Тем самым Эрдоган меняет свою позицию, несмотря на то, что СМИ об этом не говорят», – сказал генсек парламента Сирии.

Он считает, что Израиль в этой ситуации решил первым вмешаться в соглашение, заключенное в Сочи. «Потому что Израиль четко осознает, находясь под прикрытием США и Европы, что благодаря данному меморандуму регион перейдет в состояние стабильности, а взамен на безопасность региона будет отсутствие США», – добавил Халид аль-Убуд.

Меморандум по Идлибу был заключен в понедельник в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работы над новой системой безопасности в Идлибе.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Российское военное ведомство подчеркнуло, что вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС. В ведомстве добавили, что действия израильских военных свидетельствуют о непрофессионализме или о преступной халатности. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.