«Давление» на солдата-избирателя в Хабаровске оказалось съемкой для стенгазеты

Фотография с одного из избирательных участков на выборах в Хабаровском крае, на котором старший по званию якобы контролирует, за кого из кандидатов голосует военнослужащий, в действительности оказалась съемкой для стенгазеты, сообщила зампред Общественной палаты региона Галина Кононенко.

На сайте «Карта нарушений» появилась фотография, опубликованная наблюдателем, на которой якобы зафиксирован факт фотосъемки в кабинке для голосования, а также «принуждение» избирателей». Автор заявки пишет, что «военный заходит в кабинку для голосования, когда там находится другой избиратель». В социальных сетях распространили фото, утверждая, что командование якобы таким способом контролирует, за какого именно кандидата отдают свои голоса военнослужащие.

Заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко рассказала ИА «Хабаровский край сегодня», что лично выехала на избирательный участок для проверки сообщения о нарушении.

«Удалось выяснить, что снимок сделан сегодня на участке № 117 в районе Дальхимфармзавода. Я поговорила с председателем и секретарем комиссии, с наблюдателями. Действительно, факт фотографирования подтвердился. Но все было согласовано. Командир обратился с просьбой к председателю комиссии сфотографировать момент, как будет отдавать свой голос впервые голосующий 18-летний солдат. Сразу было оговорено, что бюллетень был повернут обратной стороной. Поэтому не было видно, за кого проголосовал избиратель. Снимок делался для стенгазеты, сюжет – впервые голосующий военнослужащий», – сообщила Кононенко.

Наблюдатели в разговоре с представителем Общественной палаты Хабаровского края отметили, что голосование на этом участке проходит спокойно и без нарушений.

Ранее председатель участковой избирательной комиссии №46 Татьяна Елисеева опровергла информацию наблюдателей от партии ЛДПР о якобы нарушениях во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. По ее словам, активисты партии старались ради «хайпа».

Напомним, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. Работают 790 избирательных участков, в том числе на вокзале и в аэропорту. На голосовании присутствуют около 1,5 тыс. наблюдателей. На пост губернатора Хабаровского края претендуют Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.

В избирательном штабе кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России», действующего главы региона Вячеслава Шпорта сообщили, что направили в избирательную комиссию и правоохранительные органы 14 жалоб на нарушения в ходе голосования.