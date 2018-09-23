Наблюдатели от ЛДПР довели до слез председателя УИК в Хабаровске

Председатель участковой избирательной комиссии №46 Татьяна Елисеева опровергла информацию наблюдателей от партии ЛДПР о якобы нарушениях на выборах губернатора Хабаровского края.

Активисты ЛДПР опубликовали в Сети видео, на котором запечатлено, что входная дверь в здание УИК закрыта. Однако, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, заявления сторонников партии не соответствуют действительности.

Уточняется, что на видео в интернете показано здание по адресу улица Некрасова, 81, а голосование проходит в другом месте – улица Серышева, 47. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте избирательной комиссии Хабаровского края.

Татьяна Елисеева посетовала на то, что члены партии ЛДПР не дали ей объяснить происходящее. «Не знаю, зачем им это надо. Хайпа, видимо», – сказала председатель УИК №46, расплакавшись.

Здание, в котором расположена УИК №46, имеет два адреса. Вход в день выборов всегда работает с улицы Серышева.

Напомним, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. Работают 790 избирательных участков, в том числе на вокзале и в аэропорту. На голосовании присутствуют около 1,5 тыс. наблюдателей. На пост губернатора Хабаровского края претендуют Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.

В избирательном штабе кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России», действующего главы региона Вячеслава Шпорта сообщили, что направили в избирательную комиссию и правоохранительные органы 14 жалоб на нарушения в ходе голосования.