В результате урагана «Флоренс» в США погибли 43 человека

Жертвами урагана «Флоренс» в США стали 43 человека, сообщают информационные агентства.

Сильнее всего от урагана пострадали штаты Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния. На Северную Каролину приходятся 32 жертвы, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press и Wall Street Journal.

Moody's Analytics оценивает экономический ущерб от стихийного бедствия в 38–50 млрд долларов.