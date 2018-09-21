Герасимов и главком НАТО обсудили военное взаимодействие

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти провели телефонный разговор.

«21 сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России – первого заместителя Министра обороны России генерала армии В. В. Герасимова с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом К. Скапаротти», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что Герасимов и Скапаротти обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и «текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии».

Ранее Минобороны разочаровалось в способности США хранить договоренности в тайне.