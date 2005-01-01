Трамп собрался объяснить в ООН, к кому США проявят щедрость

Постпред США при ООН Никки Хейли рассказала, о чем собирается говорить глава американского государства Дональд Трамп на заседании СБ организации, которое пройдет под председательством президента США.

Хейли, комментируя заявления о том, что страны ООН «устали от запугивания со стороны Америки», сказала: «Они устали, потому что мы говорим правду, они устали, потому что мы вновь проявляем силу, они устали, потому что мы не позволим международным организациям приказывать Соединенным Штатам делать то, что они от нас хотят». По ее словам, США настроены на снижение своей зависимости от международных организаций, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Она подчеркнула, что США руководствуются в своей политике «интересами американцев», поэтому приняли те решения, которые вызвали недовольство международного сообщества: вышли из Парижского соглашения по климату и соглашения с Ираном, признали Иерусалим столицей Израиля. США не ждут, что к ним после этого станут «относиться с любовью», но и извиняться не собираются, сказала Хейли.

В июле Соединенные Штаты объявили об официальном выходе из Совета ООН по правам человека.

На запланированном на 26 сентября заседании СБ ООН по вопросам нераспространения химического и ядерного оружия Трамп будет говорить об Иране, КНДР, Сирии, «деле Скрипалей», сообщила постпред. Особое внимание Трамп уделит Ирану.

Хейли возложила на Иран ответственность за все конфликты на Ближнем Востоке. Она обвинила Тегеран в использовании подконтрольных групп в Ираке для нападений на американцев. По словам постпреда США, «две недели назад две поддерживаемые иранцами группы осуществили нападение с использованием ракет на посольство США в Багдаде и на консульство США в Басре». Хейли заявила, что США не будут «колебаться», защищая американские объекты. По ее словам, «Белый дом послал жесткий сигнал Ирану».

Постпред США при ООН также заявила, что бывший госсекретарь США Джон Керри продемонстрировал безответственность и неуважение к администрации Трампа, не поставив ее заранее в известность о своих контактах с руководством Ирана. Она поставила в пример Генри Киссинджера, который «даже когда едет на встречу с любым лидером в мире, дает знать об этом до и после такой встречи» Белому дому.

Хейли считает, что Керри «нанес вред Америке» – пока Белый дом пытается найти «подходы к Ирану», Керри посоветовал Тегерану «занять выжидательную позицию».

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Кроме того, в ходе общеполитических дискуссий на 73-й ГА ООН Трамп расскажет о внешней политике США, ее успехах и курсе, «о международной помощи, о том, сколь щедры США», сказала постпред. Как заявила Хейли, Трамп «подчеркнет, что, хотя США отличаются щедростью, мы будем щедры к тем, кто разделяют наши ценности».

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог ответить на вопрос, можно ли назвать Трампа угрозой международным отношениям.