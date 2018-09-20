Генсек ООН уклонился от ответа на каверзный вопрос о Трампе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог ответить на вопрос, можно ли назвать президента США Дональда Трампа угрозой международным отношениям.

«Я не люблю переходить на личности. Думаю, мы видим ситуацию, когда по разным причинам доверие между людьми, доверие между странами, доверие к международным организациям оказалось под угрозой», – сказал Гутерриш, передает ТАСС.

Генсек отметил, что сейчас Генассамблее ООН «принципиально важно сохранять приверженность многостороннему сотрудничеству».

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Идлибу, обвинив его в поддержке позиции стран, которые напрямую угрожали сирийской республике и ее законному правительству.