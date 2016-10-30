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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

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Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

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Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

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          США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

          Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальным   20 июня 2018, 14:00
          Фото: Toya Sarno Jordan/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН?

          Соединенные Штаты объявили об официальном выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, этот «лицемерный» совет не защищает, а покрывает нарушителей прав человека.

          Глава внешнеполитического ведомства лишь повторил слова американского президента Дональда Трампа о том, что СПЧ ООН – это «огромный источник позора для ООН», поскольку в его составе находятся в том числе главные нарушители прав человека. По словам Помпео, совет провалил выполнение заявленных целей. «В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла», – посетовал американский дипломат.

          Госсекретарь США также раскритиковал СПЧ за действия в отношении Израиля, назвав их предвзятыми. Речь идет о противостоянии Израиля с Палестиной и военных действиях в секторе Газа. «С его (СПЧ) основания Совет одобрил больше резолюций, осуждающих Израиль, чем против остального мира вместе взятого», – отметил Помпео.

          В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли пояснила, что приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет США «быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку».

          Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-членов. Государства избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок. Согласно принципу регионального представительства, в СПЧ входят 13 африканских государств, 13 азиатско-тихоокеанских, восемь латиноамериканских, шесть восточноевропейских и семь западноевропейских и прочих государств. Выборы проходят в Генассамблее ООН. Членство США в СПЧ заканчивается в декабре следующего года.

          Деятельность совета подвергалась критике со стороны не только США, но и других государств, напомнил газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Россия далеко не всегда солидаризировалась со всеми решениями этого совета. Там требуются изменения, возможно, коррекция устоявшихся подходов, персональные подвижки», – уверен Кортунов.

          Действительно, Москва неоднократно критиковала СПЧ ООН за конфронтационность. В ноябре 2016 года на заседании Генеральной ассамблеи ООН замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявлял о том, что в совете «вместо поиска «объединительных сюжетов» все чаще наблюдается сведение политических счетов и попытки внести конфронтационные темы». В объективности этого института также сомневался Иран, который называл избрание Саудовской Аравии в совет «политически мотивированным, так как страна не соответствует критериям для участия в этом органе».

          Зампредседателя СПЧ Евгений Бобров заявил газете ВЗГЛЯД, что Совет ООН по правам человека «не оказывает никакого влияния на права человека в мире». «В последнее время, кроме политизации своей деятельности, этот совет ничем не занимается. А там, где политика, ни о какой правозащитной деятельности речи идти не может», – считает Бобров.

          О том, что США могут покинуть Совет по правам человека ООН, американские СМИ сообщали больше года назад. Уже тогда главным аргументом в пользу выхода в американской администрации называли членство в этой организации стран с выраженным жестким правящим режимом.

          Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов выразил уверенность, что решение США выйти из совета «ровным счетом никак» не отразится на деятельности этой международной структуры.

          «В 84-м году США вышли из ЮНЕСКО вместе с Великобританией и Сингапуром. ЮНЕСКО существует по сей день. С тех пор США один раз уже возвращались в ЮНЕСКО, в прошлом году они заявили, что снова выходят из ЮНЕСКО, которое работает. То же самое будет с Советом по правам человека ООН. Корабль поплывет дальше», – сказал Федотов газете ВЗГЛЯД.

          Аналогичного мнения придерживается и Евгений Бобров.

          «США себя давным-давно уже дискредитировали, когда вмешивались во внутренние дела суверенных государств в разных частях света. Поэтому от того, что этот деспот не будет состоять в этом Совете, который сам по себе ничего не значит, вообще ничего не поменяется»,

          – уверен Бобров.

          Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев увидел в решении США демонстрацию слабости страны. «Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона. Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве», – написал сенатор в Facebook.

          Косачев отметил, что США занимаются созданием организаций, «которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага». «А если не получается – хлопанье дверью оказывается единственным выходом», – заявил Косачев, напомнив, что похожая ситуация уже складывалась с ЮНЕСКО и Межпарламентским союзом.

          Однако Андрей Кортунов считает решение США серьезным ударом по совету. «Это ставит вопрос о всех последующих действиях совета. Особенно речь идет о позиции совета в отношении израильско-палестинской проблемы. Неслучайно Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) уже поздравил Трампа за это решение», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

          Произошедшее явно указывает на то, что для нынешней американской администрации тема прав человека не так актуальна, как прежде. «Для американской дипломатии права человека традиционно были важными. Если не нравится работа совета, то можно предложить реформы, изменения. А это решение показывает, что при Трампе проблематика прав человека отходит на второй план», – констатирует Кортунов.

          Он также отметил, что, поскольку США принимают уже второе подобное решение (как уже отмечалось, первым был выход из ЮНЕСКО), то это некая демонстрация, которая «осложняет работу Совета и ООН в целом». Американцы идут по пути участия в работе ООН по принципу «шведского стола», выражая готовность работать только с некоторыми структурами организации. «Может быть, это было бы не так страшно, если бы речь шла об одном из рядовых членов ООН. Но в данном случае это один из основателей организации. Много стран ориентируются на американскую позицию», – говорит политолог.

          Для лидеров малых стран с сомнительной репутацией подобное поведение может стать образцовым, например для «какого-нибудь африканского диктатора» в случае, если СПЧ ООН примет осуждающую резолюцию в отношении него, считает Кортунов. В то же время крупные европейские страны вряд ли последуют американскому демаршу, отметил собеседник.

          Это подтверждают и заявления представителей этих стран. Так, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что Лондон не последует примеру Вашингтона. «Реформа (СПЧ) необходима, но Великобритания никуда оттуда не денется», – отметил глава МИД Соединенного Королевства.

          Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич и вовсе уверена, что подобный шаг подрывает роль Вашингтона в качестве «защитника демократии» в мире. В то же время ЕС «продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно».

          Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) также выразила мнение, что США повернулись спиной к ООН и к жертвам нарушений прав человека по всему миру. По словам ее исполнительного директора Кеннета Рота, теперь правительствам других стран придется удвоить усилия с тем, чтобы обеспечить решение советом наиболее серьезных проблем.


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