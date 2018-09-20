Генпрокуратура Украины возбудила дело против самой себя из-за экстрадиции россиянина

Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье «служебная халатность» в связи с экстрадицией Тимура Тумгоева, выданного России по решению самого ведомства, сообщает пресс-секретарь генпрокуратуры Лариса Сарган.

«В ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) были внесены сведения об открытии уголовного производства по части второй статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины относительно проверки обстоятельств экстрадиции Тимура Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования», – написала она в своем Facebook.

Она пояснила, что следствием по делу займутся СБУ и генеральная инспекция генпрокуратуры. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что к уголовной ответственности будут привлечены правоохранители, если будет доказано, что они знали и скрыли факт участия Тумгоева в конфликте в Донбассе на стороне ВСУ.

Также она заявила, что Луценко собирается провести совместное с главой МВД Украины Арсеном Аваковым совещание, на котором обсудят упрощенную процедуру вида на жительство иностранцам, участвующим в конфликте в Донбассе на стороне ВСУ.

Ранее СМИ на Украине сообщили об экстрадиции в России по запросу ФСБ Тимура Тумгоева, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских силовиков. В связи с этим возле здания ГПУ в понедельник прошли столкновения полиции и митингующих против экстрадиции Тумгоева.