В столкновениях у здания генпрокуратуры Украины пострадали полицейские

В ходе столкновений у здания генпрокуратуры Украины в Киеве пострадали семь полицейских, активисты также напали на журналистку телеканала NewsOne.

«Во время акции возле генеральной прокуратуры Украины пострадали семь полицейских. При попытке попасть в админздание участники мероприятия спровоцировали потасовку с правоохранителями», – говорится в сообщении пресс-службы нацполиции, передает РИА «Новости».

В ходе акции протеста участники расписали стены здания ведомства. Часть митингующих попыталась попасть внутрь. Активисты применяли газовые баллончики, после этого возникла потасовка с полицией.

Участники акции также пытались повредить входные двери здания генпрокуратуры, отметили в полиции. Сотрудники прокуратуры в ответ использовали огнетушители, после чего активисты начали кидать по окнам камни.

Полиция завела уголовное дело по факту столкновений у здания генпрокуратуры.

«По фактам событий у генеральной прокуратуры Украины сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по двум статьям УК Украины: ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») и ст. 296 («Хулиганство»)», – сообщили в пресс-службе.

Во время столкновений активисты также напали на журналистку телеканала NewsOne, когда она была в прямом эфире. В корреспондента сначала полетели яйца, но она продолжила вести эфир. Далее у нее попытались отобрать микрофон и ударили по лицу. Журналистке пришлось прервать эфир и уйти.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко связал нападение на журналиста NewsOne с призывами политиков бойкотировать канал.

«На журналистку телеканала NewsOne совершено нападение в прямом эфире. А из десятков силовиков никто не бросился на ее защиту. Защищают чиновников, прокуроров, здание. Но не журналистов. Наглядно видим то, к чему призывают безответственные украинские политики. Чиновники и их сторонники сначала делят журналистов на сорта, а затем призывают лишать журналистов «не того» сорта прав», – написал Томиленко в своем Facebook.

Полиция завела дело в связи с нападением на съемочную группу телеканала.

«Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 («препятствование профессиональной деятельности журналистов») Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.

В понедельник возле здания Генпрокуратуры Украины прошли столкновения полиции и митингующих против экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева. СМИ сообщали, что Генпрокуратура Украины по запросу ФСБ экстрадировала россиянина, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских силовиков.