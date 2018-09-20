Венгрия ответила на угрозы Украины в связи с выдачей паспортов

Возможное решение украинских властей о высылке консула Венгрии из города Берегово Закарпатской области будет расцениваться как недружественный шаг и не останется без ответа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто, слова которого приводятся в сообщении на сайте МИД Венгрии, заявил, что такой шаг Киева перевел бы отношения Венгрии и Украины в «другое измерение». При этом он сообщил, что венгерское министерство иностранных дел пока не получало официальных сообщений по этому поводу.

Министр раскритиковал предпринятую Украиной попытку запугать венгров, проживающих на территории Закарпатской области, и заявил, что возражения Украины против двойного гражданства указывают на отсутствие готовности к евроинтеграции. Он пообещал, что власти его страны не позволят «еще больше ухудшить» положение закарпатских венгров.

«Двойное гражданство является повседневной практикой в рамках ЕС, и соответственно возражения Украины не указывают на то, что Киев серьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО», – заявил Сийярто.

Он призвал Украину признать тот факт, что «150-тысячное венгерское меньшинство, проживающее на Украине, все еще имеет права, даже если Украина пытается их нарушить».

Напомним, украинские СМИ сообщили, что в украинском городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям Украины.

После этого глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что в связи с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в закарпатском городе Берегово консула Венгрии на Украине вышлют из страны.