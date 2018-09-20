ЦБ заявил о готовности банков к конкретным санкциям

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что Банк России проработал с основными банками страны шаги в случае введения конкретных санкций.

«Меры по поддержанию финансовой стабильности мы всегда рассматриваем. Если это меры в отношении стабильности всего рынка, то они рассчитаны на стабилизацию и касаются всех участников. Но с крупными банками, действительно, прорабатывали ситуацию отдельно, в том числе учитывая некоторые конкретные варианты сценариев, которые могут быть и могут реализоваться в отношении конкретных банков», – сказала Юдаева, передает РИА «Новости».

По ее словам, необходимо «быть готовым ко всему». «Мы очень надеемся, что ничего такого не произойдет», – отметила Юдаева.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что регулятор проработал с каждым крупнейшим банком систему мер на случай американских санкций.

В конце августа начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность несимметричного ответа на эти санкции.