Народного артиста СССР Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище в Москве. На похоронах присутствовали сотни людей, играл военный оркестр.

Церемония погребения была проведена по иудейским традициям – сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву «Кадиш». После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, передает Агентство городских новостей «Москва».

Порядок вместе с полицией обеспечивал Преображенский полк.

Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. В воскресенье состоялась церемония прощания с ним, которую посетили несколько тысяч человек.