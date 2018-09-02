Кобзона проводили в последний путь аплодисментами и криками «Браво»

Пришедшие на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном в Концертном зале имени Чайковского в центре Москвы проводили певца продолжительными аплодисментами и криками «Браво».

С просьбой о последних аплодисментах Кобзону к собравшимся обратился сын певца Андрей Кобзон, передает «Интерфакс».

На гражданской панихиде присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.