Путин и Медведев прибыли на прощание с Кобзоном

Президент России Владимир Путин прибыл на гражданскую панихиду по народному артисту СССР Иосифу Кобзону в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Путин накануне работал в Сочи, однако в воскресенье приехал в Москву, чтобы проводить певца в последний путь. Он прошел в зал, возложил цветы к гробу и несколько минут простоял, склонив голову, передает ТАСС.

После этого Путин подошел к членам семьи Кобзона и снова выразил слова соболезнования. Путин сел рядом с вдовой Кобзона Нелли и некоторое время с ней беседовал. Затем поговорил с пришедшими на панихиду.

На церемонию прощания прибыл и премьер Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к гробу и почтил его память, склонив голову. Затем он также подошел к родным Кобзона, поговорил со вдовой Кобзона и покинул зал.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.