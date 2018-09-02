Командование ДНР узнало о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

Глава пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что в Донбасс в большом количестве прибыли иностранные наемники украинских вооруженных сил, а также высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.

«Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населенного пункта Урзуф. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ «Восток», – приводит его слова РИА «Новости».

Он не исключил, что военные из США и Канады и наемники будут принимать участие в проведении и планировании наступления украинских силовиков.

Безсонов добавил, что речь идет о возможной эскалации конфликта на юге Донецкой области.

Ранее ДНР уже заявляла о планах украинских силовиков перейти в наступление после убийства главы республики Александра Захарченко. В ЛНР говорили об активизации диверсантов и снайперов ВСУ на линии соприкосновения.