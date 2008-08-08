Российские танковые снаряды «Манго» начали поставлять под индийской маркой

В пресс-службе концерна «Техмаш» (входит в Ростех) рассказали об успешном лицензионном производстве в Индии российских танковых выстрелов «Манго».

Собранные в Индии снаряды прошли испытания, сейчас они поставляются в местную армию под индийской маркой, передает РИА «Новости».

В запуске производства Индии помогал НИМИ Бахирева. Речь идет не только об обучении изготовлению снарядов, но и об «осуществлении комплексного аудита готовности и оснащенности производства, аттестации сотрудников».

В 2014 году Рособоронэкспорт и министерство обороны Индии подписали соглашение, предусматривающее лицензионное производство на территории этой страны выстрелов «Манго» для танков Т-90С.