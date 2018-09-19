Турция упростила получение гражданства

Президент Турции Тайип Эрдоган опубликовал приказ, согласно которому процедура получения гражданства для иностранцев в стране стала существенно проще.

В соответствии с новым указом, сумма капитала для получения права на гражданство снизилась в два раза: с 2 млн 500 тыс. долларов до 1 млн 250 тыс. долларов, пишет РИА «Новости». А сумма депозитов, необходимая к хранению в банках Турции, снизилась с 3 млн долларов до 500 тыс. долларов.

Ранее о желании получить турецкое гражданство заявил французский актер Жерер Депардье. Об этом он сообщил во время поездки в Пхеньян, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины КНДР.