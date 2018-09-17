Депардье решил получить турецкое гражданство

Французский актер Жерар Депардье сообщил, что хочет получить гражданство Турции. Такое заявление он сделал во время поездки в Пхеньян.

«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом», – цитирует слова актера газета Aydinlik, уточнив, что Депардье намерен получить турецкое гражданство.

Заявление было сделано во время путешествия в Пхеньян, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР, сообщает РИА «Новости».

В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство. За год до этого он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. После получения российского паспорта актер решил не оставаться в России и вернулся в Бельгию, но не заплатил налоги на сумму 1100 рублей.