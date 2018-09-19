Родителям с ВИЧ и гепатитом С могут разрешить усыновлять детей

Родителям, страдающим ВИЧ и гепатитом С, могут разрешить усыновлять совместно проживающих с ними детей. Поправки в Семейный кодекс предложило внести Министерство науки и высшего образования.

Инициатива ведомства коснется поправки 127-й статьи Семейного кодекса, в котором обозначен список заболеваний родителей, с которыми им запрещено быть опекунами и усыновителями, сообщает «Ридус».

«Министерство науки и высшего образования предлагает исключить из перечня ВИЧ и гепатит С, разрешив усыновлять детей в случае, если ребенок уже проживает в семье усыновителя, и подобная мера соответствует его интересам», – отмечает источник.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отметила плюсы нововведений:

«В целом у нас есть проблема с тем, что вообще существует запрет на усыновление людям, в том числе тем, кто находится в устойчивом состоянии ремиссии и не представляют угрозы для ребенка. Совершенно не понятно, почему они не могут стать усыновителями. Мне кажется, здесь нужно менять законодательство», – отметила Альшанская, добавив, что в законодательстве должны быть правила, защищающие детей от тех опекунов, которые игнорируют противовирусную терапию.

Ранее в Минпросвещения собрались ужесточить требования к приемным родителям.