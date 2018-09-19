Кремль отреагировал на новый инцидент в Солсбери

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал очевидной абсурдность большинства информации из Солсбери.

«Вы знаете уже, честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», – цитирует ответ Пескова на просьбу прокомментировать ситуацию РИА «Новости».

Ранее в среду пострадавшая от отравления в ресторане Солсбери уроженка России Анна Шапиро рассказала подробности произошедшего. Сейчас ее выписали из клиники, ее муж пришел в сознание.

Во вторник полиция Британии озвучила окончательные выводы о новом инциденте в ресторане в Солсбери, где в воскресенье вечером мужчина почувствовал себя плохо за ужином. Лондон не реагировал на запросы России о наличии россиян среди пострадавших в ресторане.

Город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».