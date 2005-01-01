В Киеве назвали Украину «форпостом западной цивилизации»

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что страна является «форпостом западной цивилизации», и Киев должен законодательно закрепить курс в НАТО и Евросоюз.

Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Прямой» заявила о необходимости законодательного закрепления курса Украины в НАТО и ЕС, чтобы получить «внутреннюю мотивацию и дополнительные механизмы», «максимально эффективно использовать этот шанс», передает РИА «Новости».

«Своей волей, тем, что мы сознательно начали защищаться от российского нашествия, мы стали форпостом западной цивилизации», – добавила вице-премьер.

Она также с сожалением отметила, что на Западе привыкли видеть Украину в совершенно другом свете: «Нас раньше хотели сделать то мостом, то какой-то серой зоной».

Теперь же украинцы «наконец определились для себя», полагает Климпуш-Цинцадзе, она предположила, что «такое определение воспримут в ЕС и НАТО».

Она посетовала, что до сих пор западные партнеры привыкли видеть Украину совсем в другом качестве.

При этом Климпуш-Цинцадзе признала, что западные партнеры Киева не имеют «общей позиции» касательно сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь признал, что Украину не ждут в НАТО и ЕС.

До этого президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО.

При этом в мае представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявлял, что Украина не имеет перспектив членства в организации в обозримом будущем.