Суд в Литве отменил решение о демонтаже надгробий на могилах советских воинов

Окружной административный суд Вильнюса отменил решение Департамента по культурному наследию о демонтаже надгробий с могил воинов царской России и советских воинов на Антакальнисском кладбище.

Об этом во вторник рассказал руководитель ассоциации «Забытые солдаты» Виктор Орлов, сообщает РИА «Новости».

«Вчера (в понедельник – прим. ВЗГЛЯД) состоялось судебное заседание, на котором суд постановил отменить решение Департамента по культурному наследию. Наша жалоба поддержана в полном объеме», – рассказал Орлов.

Департамент имеет право обжаловать это решение в течение месяца.

Ранее Департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой о демонтаже надгробий. Орлов назвал такую просьбу «беспределом».