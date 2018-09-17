Украина назвала сроки запуска своего первого спутника «Лыбидь»

Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко заявил, что Киев планирует запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь» в августе 2019 года.

«Сначала нам необходимо вернуть канадцев (компания-подрядчик MDA – прим. ВЗГЛЯД) в проект, мы уже около года общаемся, после чего потребуется около восьми месяцев, чтобы запустить [«Лыбидь»]. Если в этом году удастся их вернуть, то мы доделаем ракетоноситель, и где-то до конца августа следующего года запустим аппарат», – цитирует УНИАН Дегтяренко.

По его словам, есть и «пессимистический сценарий» развития событий, если канадская компания «будет упираться». В таком случае украинская сторона «закончит рассмотрение дела в Лондонском арбитраже». «Надеюсь, что победим, они вернут деньги за проект и придется создавать новые космические аппараты. На это может уйти еще пять лет», – отметил глава ГКАУ.

Ранее Киев обещал запустить первый украинский спутник «Лыбидь» в 2018 году.

В ноябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о проблемах в реализации планов по запуску «Лыбиди».