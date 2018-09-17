Кабмин ради дешевого бензина выделит нефтяным компаниям еще 230 млрд рублей

Субсидии нефтяным компаниям в 2019 году ради сдерживания цен на бензин могут увеличить на 230 млрд рублей – до 630 млрд рублей, заявил замминистра финансов России Илья Трунин.

«Поскольку уже максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 году составляет 400 млрд рублей с действующей нормой, если добавить еще 230 млрд рублей, то получится 630 млрд рублей», – сказал Трунин, отвечая на вопрос, какой объем средств из бюджета потребует снижение ставки отсечения, передает ТАСС.

По его словам, пока не принято окончательное решение на этот счет.

«Если вы обратите внимание на цифру 630 млрд рублей – это как раз ровно столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на 2 процентных пункта. С нашей точки зрения, это было бы очень странно – вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», – заявил Трунин.

Он добавил, что в правительстве считают возможными любые механизмы, кабмин со своей стороны готов идти на изменение этих инструментов, предусмотренных Налоговым кодексом, однако для этого «нужен источник».

Трунин отметил, что сроки введения демпфирующего механизма не меняются – с 1 января 2019 года.

При расчете демпфирующей составляющей средняя оптовая цена на бензин Аи-92 равна 56 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 58,8 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 61,74 тыс. рублей за тонну в 2021 году. Если оптовая цена превысит этот уровень, то государство компенсирует НПЗ разницу между экспортной ценой и целевой стоимостью.

Напомним, весной в России резко выросли цены на бензин. Остановить рост стоимости топлива удалось – и Кремль пообещал не допустить более подобных скачков цен.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда цены на бензин снова могут вырасти.