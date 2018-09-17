Подписчики раскритиковали Киркорова за видео с «неадекватным» Кридом

Певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях ролик, на котором его коллега Егор Крид поет песню, после чего разбивает телевизор битой. Подписчики назвали молодого хип-хоп исполнителя неадекватным.

В ролике на молодом певце множество украшений со стразами, ими же украшены зубы певца. Он поет песню «Цвет настроения черный», после чего битой разбивает телевизор, на котором транслировался клип на эту песню, и прыгает на телевизоре. Ролик размещен в Instagram Киркорова.

Подписчикам Киркорова не понравилось такое поведение.

«Филипп, не выкладывайте видео, где Крид неуравновешенный», – написала indira_kz.08.

«Какой кошмар», – считает elenakamentsa.

«Мне казалось, что вы, господин Крид, приятный, с чувством собственного достоинства и морали! А вы очередное коричневое пятно. Не приятно фу, куча понтов, а на выхлопе ноль. Вы против себя и всех остальных такими выходками настроите!», – разочаровалась aomova.julia78.

Некоторые подписчики пожалели, что разбитый телевизор не отдали в детский дом, а Крида также назвали неадекватным.

Ранее Крида раскритиковали после удара девушки на концерте в Коломне.