Крида раскритиковали после удара девушки на концерте в Коломне

Поклонники певца Егора Крида, выступившего накануне в Коломне, раскритиковали его за нежелание фотографироваться с фанатами. Кроме того, певцу и его секьюрити досталось после того, как они оттолкнули девушку.

В минувшую субботу российский певец Егор Крид выступил в Коломне на концерте, посвященном дню города. Музыкант опубликовал ролик в своем Instagram, заявив, что на концерт собрались 25 тыс. человек. Поклонникам не понравилось, что артист и его охранник оттолкнули одну из поклонниц, которая тянула руки к Криду во время исполнения песни «Цвет настроения черный».

«Я увидела в этом видео, как Егор, а потом и его секьюрити, толкнули девушку. Это вообще нормально?», – написала bs.bj0.

«Моей дочке 12, в жизни бы не отпустила на такую толкучку ребенка, это все в Сети есть, а без Киркорова эта песня вообще фигня», – считает vikvikajuchjeim.

Некоторые поклонники заявили, что Крид пел под фонограмму, и обиделись, что он отказался с ними фотографироваться.

«Мы подумали, что это был не ты! Такие крутые артисты как ты так на сцену не выходят и не поют так плохо», – отметила ir.cherno.



«Тебе хотели розу подарить, а ты мимо прошел», – пожаловалась _koliagina_valeriia_.

Ранее сообщалось, что российские музыканты Филипп Киркоров и Егор Крид записали песню «Цвет настроения черный», в соцсетях Крид пообещал сделать из Киркорова рэпера.