Киркоров и Крид сняли клип на совместную песню «Цвет настроения черный»

Российские музыканты Филипп Киркоров и Егор Крид записали песню «Цвет настроения черный», в соцсетях Крид пообещал сделать из Киркорова рэпера.

«Трек, который родился за 10 часов! Сперва я просто написал хип-хоп-трек на свой альбом под названием «Цвет настроения черный». Потом подумал, что надо прикольно переделать текст припева из «Цвет настроения синий». Я набрал Киркорова, показал ему трек, и где-то через четыре часа у меня на студии уже была готовая демка. После «Цвет настроения синий» и «Ибицы» (названия песен Филиппа Киркорова – ВЗГЛЯД) мы должны были сделать из Филиппа рэпера», – написал Егор Крид на своей странице в Instagram.

За несколько часов новый клип музыкантов набрал больше 100 тыс. просмотров. В нем Крид и Тимати высмеивают Киркорова и его звездный статус, но он поет, что «все твои родные ходят на мои концерты».

В комментариях к клипу Криду напомнили его конфликт с дагестанским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, сообщает URA.RU.

Поклонники позитивно отреагировали на новый видеоролик, однако многим не понравилось, что в клипе было слишком много рекламы.

Ранее в клипе Филиппа Киркорова на хит «Цвет настроения синий» снялись звезды отечественной сцены: Тимати, Бузова, Лепс, Гнойный и другие. В рамках видео Киркоров раскритиковал продюсера Ивана Урганта за его предложение Пугачевой.