На проект «Цифровая экономика» потратят более 2 трлн рублей

Проект «Цифровая экономика» обойдется России примерно в 2 млрд рублей, сообщил министр цифрового развития Константин Носков.

«Сейчас мы закладываем порядка 2 трлн рублей, 1 трлн 80 млрд рублей – это дополнительные бюджетные средства, и рассчитываем как минимум на такую же сумму по внебюджетным источникам», – сказал министр после президиума совета при президенте по реализации нацпроектов, передает ТАСС.

Носков подчеркнул, что часть источников для внебюджетного финансирования уже найдена. Он уточнил, что представленный проект в целом был одобрен.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил создать на острове Русский центр цифрового развития. Реализовывать проект планируется в рамках программы цифровой экономики.