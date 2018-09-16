РПЦ отказалась признавать верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата

Русская православная церковь не признает верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата и считает, что он не может вмешиваться в дела других церквей, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы не признаем верховенство юрисдикции, он (Константинопольский патриархат) не может вмешиваться в дела других церквей», – передает его слова RT.

Он также отметил, что Константинопольский патриархат может координировать определенную деятельность поместных церквей, однако эту роль ему вверяют именно церкви.

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Напомним, несмотря на протесты, Константинополь сообщил о начале создания «независимой церкви» на Украине. РПЦ в ответ сократила свое общение с Константинопольским патриархатом.