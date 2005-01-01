Абэ «на всякий случай» напомнил Путину позицию Японии по Курилам

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что напомнил российскому президенту Владимиру Путину о позиции Токио по территориальной проблеме и вопросу мирного договора.

На предвыборных дебатах с бывшим министром обороны Японии Сигэру Исибой Абэ заявил, что не раз озвучивал в разговорах с Путиным базисную позицию своей страны – «сначала должен быть решен территориальный вопрос, и только затем решена проблема мирного договора».

Он сказал, что вновь озвучил ее «до высказывания президента России» на пленарном заседании Восточного экономического форума и «на всякий случай повторил» после выступления Путина, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Напомним, Путин в рамках ВЭФ предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий.

Абэ отметил, что многие эксперты видят в предложении Путина «большое желание решить проблему мирного договора».

Исиба усомнился в том, что Путин сделал предложение спонтанно: «Не может быть, чтобы это было спонтанное предложение, как он говорит. Я уверен, что все было заранее спланировано».

После того, как российский лидер предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018, у лидеров двух стран состоялся приватный разговор.