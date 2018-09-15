Стало известно о приватном разговоре Путина и Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись мнениями о дальнейших переговорах после того, как российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий, сообщают японские СМИ.

Обмен мнениями состоялся в ходе соревнований по дзюдо, на которых присутствовали главы России и Японии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что в беседе также участвовал переводчик. Содержание разговора не раскрывается, но телеканал сделал предположение, что речь шла о дальнейших переговорах.

Ранее Абэ заявил, что Токио продолжит придерживаться позиции, по которой заключение мирного договора с Россией возможно только после разрешения территориального спора.

До этого Путин в рамках ВЭФ предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий.