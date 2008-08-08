Абэ ответил на предложение Путина заключить мирный договор

Японское правительство продолжит придерживаться позиции, по которой заключение мирного договора с Россией возможно только после разрешения существующего территориального спора, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Абэ заявил в ходе дебатов в рамках предвыборной кампании председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, что президент России Владимир Путин действительно предложил «исправно работать над мирным договором», однако официальный Токио сохраняет позицию, согласно которой «сначала должно быть решение территориального вопроса», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий.

В ответ генеральный секретарь кабмина Японии Йосихиде Суга заявил, что Токио не поддерживает предложение президента России.

При этом на встрече с бизнесменами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Абэ заявил, что Москва и Токио должны «сломать скорлупу взаимного недоверия» для продвижения по вопросу мирного договора.