Абэ призвал «сломать скорлупу недоверия» между Россией и Японией

Глава японского правительства Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что Москве и Токио нужно «сломать скорлупу взаимного недоверия» для продвижения по вопросу мирного договора.

Абэ назвал важным продвижение взаимопонимания между народами России и Японии и подготовку среды для решения территориального вопроса и заключения мирного договора.

Японский премьер также прокомментировал план экономического сотрудничества из восьми пунктов. По его мнению, нужно идти «от проектов на бумаге к конкретной форме», а также создать благоприятные условия для бизнеса, передает РИА «Новости».

Между тем, позиции Абэ и российского президента Владимира Путина по срокам подготовки к заключению мирного договора расходятся. Японский премьер считает, что процесс потребует времени, а президент России предложил заключить соглашение до конца года.

Между тем, генеральный секретарь кабмина Японии Йосихиде Суга заявил, что Токио не поддерживает предложение президента России Владимира Путина о мирном договоре.

В среду Путин в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.