Жители Риги вышли на акцию в защиту русских школ

В Риге около пяти тысяч человек приняли участие в шествии в защиту русских школ, организованном Русским союзом Латвии (РСЛ).

Шествие возглавляют лидер РСЛ Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин, передает Delfi.

Акция под названием «Наш выбор» стартовала после полудня у театра «Дайлес» в центре Риги. В руках у участников шествия – флаги РСЛ и плакаты с лозунгами в защиту русского языка и его использования в учебных заведениях.

Толпа прошла до памятника Райнису, где начался митинг.

В РСЛ считают, что перевод на школ на латышский язык может снизить уровень знаний у детей и привести к росту уровня стресса. Также, полагают в организации, это подорвет интерес школьников к учебе в целом.

Задача реформы, указывают в РСЛ, – «полная деградация и ассимиляция русского общества».

Ранее стало известно, что в Риге сотрудникам детсадов запрещают говорить по-русски.

В августе в отношении члена Штаба защиты русских школ Латвии Ильи Козырева завели уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о парадоксальной ситуации, сложившейся в Латвии в связи с переводом школ на латышский.