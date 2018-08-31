Сотрудникам детсадов в Латвии запретили говорить по-русски

В Риге русскоязычные детсады могут вскоре исчезнуть, несмотря на обещания мэра Нила Ушакова, дети там подвергаются психологическому давлению.

Воспитатели из разных русскоязычных детсадов Риги рассказали, что в этом году к ним зачастили проверяющие и представители гордумы. Причем некоторые из них давали своеобразные «советы» о том, как пройти проверки и иметь возможность продолжить работу, сообщает Sputnik Латвия.

В числе советов – в садах должны быть двуязычные, а лучше полностью латышские группы, при выборе сотрудника нужно отдавать предпочтение латышскому кандидату.

Кроме того, воспитателей обязывают больше половины слов в разговорах с детьми произносить по-латышски, а также поправлять детей, чтобы они меньше говорили по-русски. И воспитатели, и административный персонал между собой должны беседовать только на латышском. С родителями общаться по-русски запрещено. Обсуждения на родительских собраниях и все объявления также должны быть на латышском.

Одна из воспитательниц рассказала, что работников детсадов вызывали на встречу в думу, инструктировали, как работать с русскими детьми и их родителями. «И на той встрече нам дали понять, что русские детсады теперь на волоске и, скорее всего, в будущем году начнется реформа по изменению их статуса», – сказала она.

По словам логопеда Анастасии Ефремовой, работающей в нескольких детсадах, дети иногда боятся попроситься в туалет, так как их речь начнут исправлять, они плохо спят и плохо едят.

«Таких случаев полно – когда с русскими детьми занимаются «правильные» латышские воспитатели. У ребенка в голове закладывается информация: я не понимаю – это плохо, и я плохой, и все кругом плохие. Но если поставить русскоязычного воспитателя, то дети быстро оживают, начинают общаться, жизни радоваться», – сказала она.

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