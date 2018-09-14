WWF предупредил Россию о потере 2,5 млн гектаров ценных лесов

Взгляд
14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
Разделы

Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
Перейти а раздел…

В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании «дела Скрипалей»Фото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
Перейти а раздел…

После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
Перейти а раздел…

Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...

На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Высказывания: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов. Что же было на самом деле? Все гораздо интереснее. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

    Обсуждение: 30 комментариев

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 23 комментария

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Комитет ВАДА рекомендовал восстановить РУСАДА
          РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в ересиСимоньян сказала, поверила ли она Петрову и БошировуРешающее испытание F-35 сорвалось из-за нового недостаткаИз Петра Верзилова делают Сергея Скрипаля
          Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» ВМС УкраиныПользователи Twitter поупражнялись в остроумии в аккаунте Солсберийского собораУкраину заподозрили в «химической атаке» на КрымЛавров пригрозил Киеву «катастрофой»
          Патриарх Кирилл прекратил поминовение патриарха ВарфоломеяСША заявили о наличии улик по «вмешательству» России в электросетиВыяснилось, за что эротическую модель обварили кипятком в СИЗОМеркель объяснила Прибалтике значимость «Северного потока – 2»

          Главная тема


          Денежный спор России и Украины угрожает британской судебной системе

          предчувствие катастрофы


          Кучма пришел в ужас от происходящего на Украине

          «опасные маневры»


          Адмирал оценил действия российского катера, напугавшего пограничников Украины

          «Это постыдно»


          США поддержали Россию в важном для Донбасса вопросе

          интервью Симоньян


          На руке Боширова рассмотрели след от наручников

          особый случай


          В Росгвардии назвали автора идеи вызвать Навального на дуэль

          Российская фигуристка


          Медведева дала обещание о выступлении за другую страну

          международный статус рубля


          Глава ВТБ представил план по отказу от доллара

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          Тимати и Нурмагомедов


          Андрей Бабицкий: Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

          Дыра в «Союзе»


          Эдуард Биров: Нужно ли выгонять американцев с МКС за диверсию

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          WWF предупредил Россию о потере 2,5 млн гектаров ценных лесов

          14 сентября 2018, 18:44

          Текст: Виктория Федотова

          Версия для печати

          Глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин заявил, что из-за реализации национального проекта в стране может исчезнуть 2,5 млн гектаров ценных лесов ближайшие пять лет.

          «Если нацпроект будет принят к исполнению без изменений, то за пять лет Россия лишится 2,5 млн гектаров наиболее ценных малонарушенных лесов. Для формирования экономически ценных древостоев критически важно проведение ухода за лесами», – цитирует слова Честина RT.

          Он отметил, что актуальная редакция проекта предусматривает только восстановление лесов, но необходимо ухаживать за насаждениями и сохранять наиболее ценные естественные леса.

          «Если минимальная потребность в уходе за молодым лесом составляет около 2 млн гектаров, то реально выполняются они на площади около 270 тыс. гектаров, или 13% от реальной потребности, при этом в подавляющем большинстве случаев этот уход проводится для галочки», – заявил глава российского отделения WWF, добавив, что нельзя растрачивать бюджет на посадку леса там, где за ним не будут ухаживать.

          По мнению Честина, чтобы эффективно реализовать проект, важно сфокусироваться на районах, где уход за деревьями осуществляется на обширной площади.

          Ранее руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что потепление в стране значительно усилится в ближайшие годы.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............