WWF предупредил Россию о потере 2,5 млн гектаров ценных лесов

Глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин заявил, что из-за реализации национального проекта в стране может исчезнуть 2,5 млн гектаров ценных лесов ближайшие пять лет.

«Если нацпроект будет принят к исполнению без изменений, то за пять лет Россия лишится 2,5 млн гектаров наиболее ценных малонарушенных лесов. Для формирования экономически ценных древостоев критически важно проведение ухода за лесами», – цитирует слова Честина RT.

Он отметил, что актуальная редакция проекта предусматривает только восстановление лесов, но необходимо ухаживать за насаждениями и сохранять наиболее ценные естественные леса.

«Если минимальная потребность в уходе за молодым лесом составляет около 2 млн гектаров, то реально выполняются они на площади около 270 тыс. гектаров, или 13% от реальной потребности, при этом в подавляющем большинстве случаев этот уход проводится для галочки», – заявил глава российского отделения WWF, добавив, что нельзя растрачивать бюджет на посадку леса там, где за ним не будут ухаживать.

По мнению Честина, чтобы эффективно реализовать проект, важно сфокусироваться на районах, где уход за деревьями осуществляется на обширной площади.

Ранее руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что потепление в стране значительно усилится в ближайшие годы.