Адмирал оценил действия российского катера, напугавшего пограничников Украины

Экипаж действовал правильно, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. Он пояснил, как следует оценивать инцидент в Азовском море. Ранее Украина обвинила катер российских пограничников в нарушении правил прекращения столкновений.

Расхождение судов в море и их скорость должны быть безопасными. Столкновения не произошло, следовательно, экипаж действовал грамотно, подчеркнул адмирал в отставке, бывший главком ЧФ Владимир Комоедов.

В пятницу в районе Должанской косы в Азовском море российский пограничный сторожевой катер типа «Мангуст» «совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров» к катеру мариупольского отряда морской охраны, сообщила погранслужба Украины.

Украинская сторона утверждает: катер якобы нарушил требования международных правил предотвращения столкновений судов в море и «пытался создать провокационные действия».

Кроме того, вопросы вызвало и присутствие российского моряка за пулеметом, что можно заметить на видео.

В этом случае также нарушения нет, подчеркивает Комоедов. «Корабль приводится в готовность – или для того, чтобы высадить досмотровую группу, или по боевой тревоге, или в целях предупреждения. Каждый член экипажа занимает свое место на боевом посту, в готовности к применению оружия», – сказал бывший главком.

Правила поведения на море не нарушены, подчеркивает Комоедов. «Тем более учтем, что моряк находился на борту катера, а любой военный корабль – это суверенная территория России», – добавил собеседник.

«Это же не прогулочный катер, а боевой. Тем более Азовское море сейчас – не для прогулок, когда Украина захватывает наши суда, провокации с украинской стороны надо ждать в любой момент», – отмечает Комоедов.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявлял, что группировку войск на азовском направлении усилят спецназом. Генштаб ВСУ принял решение об усилении этой группировки из-за якобы «агрессивных» действий России.