Украинские пограничники показали «опасные маневры» российского катера

В районе Должанской косы в Азовском море российский пограничный сторожевой катер типа «Мангуст» «совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров» к катеру мариупольского отряда морской охраны, сообщает госпогранслужба Украины.

Подробности инцидента описаны в сообщении на сайте украинской госпогранслужбы. Согласно сообщению украинской стороны, сначала российский экипаж сообщил, что выполняет поставленную задачу, однако после этого «изменил курс и двинулся в направлении украинского катера», якобы совершая при этом опасные маневры.

«Россиянам порекомендовали сменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия навигации. Впоследствии российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения», – говорится в сообщении.

Украинская сторона утверждает, что российский сторожевой катер якобы нарушил требования международных правил предотвращения столкновений судов в море и «пытался создать провокационные действия».

Напомним, глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявлял, что группировку войск на азовском направлении усилят спецназом. Генштаб ВСУ принял решение об усилении группировки войск на азовском направлении из-за якобы «агрессивных» действий России.