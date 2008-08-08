Британский журналист посмеялся над «двойными агентами» Петровым и Бошировым

Британский журналист Эндрю Нейл усомнился в том, что россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову мог помешать снег, чтобы посетить Солсбери, и назвал их интервью смешнее выступления британских комиков.

«Лучшая шутка недели: утверждение, что Петров и Боширов, наши российские двойные агенты, отложили прогулку в Солсберийский собор (вы знаете, с одним из «всемирно известным 123-метровым шпилем») из-за британского снега. Очевидно русские не привыкли к снегу», – написал автор еженедельных политических программ BBC One и Daily Politics Эндрю Нэйл в Twitter.

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Ранее он заявлял, что интервью россиян смешнее, чем выступление британских комиков Моркамба и Уайзмана.

Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

В МИД Британии считают, что интервью является примером «запутывания вопроса и лжи» со стороны России. На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.