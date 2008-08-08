Захарова оценила реакцию Лондона на интервью «отравителей» Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию британского внешнеполитического ведомства на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что интервью Петрова и Боширова является примером «запутывания вопроса и лжи» со стороны России.

«Это говорят те же люди в Форин-офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа», – написала Захарова в Facebook.

«[Бывший министр иностранных дел Великобритании] Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением [премьер-министра Британии] Терезы Мэй», – добавила Захарова.

Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором попросили защиты в связи с обвинениями в «отравлении» Скрипалей. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.