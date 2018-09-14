Германия признала ключевую роль России в Идлибе

Россия играет ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в городе Идлиб в Сирии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас заявил о необходимости предотвратить новую гуманитарную катастрофу в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Stuttgarter Nachrichten.

«Россия играет здесь ключевую роль и мы имеем ожидания. Это мы будем обсуждать друг с другом полностью открыто», – сказал он, имея в виду встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, Германия готова участвовать в восстановлении Сирии при условии, если будет найдено «политическое решение, которое в конце приведет к свободным выборам». И, считает он, «ни русские, ни иранцы, ни турки» не способны сделать это в одиночку.

В то же время он заявил, что правительство Германии не может представить долгосрочного политического решения, предполагающего, что президент Сирии Башар Асад останется у власти.

«В ходе процесса ООН, в конце которого должны стоять выборы, последнее решение находится в руках всех сирийцев. Сюда относятся и те, кто бежал из своей родины и хочет вернуться обратно», – отметил он.

В пятницу в Берлине состоится встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что боевики в сирийской провинции Идлиб готовятся к долгосрочной обороне и наступлению на Алеппо и Хаму. В тот же день сирийская армия атаковала террористов, нападавших на мирных жителей на юге провинции Идлиб.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что вооруженные силы страны могут принять участие в военных ударах союзников в Сирии.