Меркель предупредили о последствиях участия Германии в ударе по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, не исключила, что вооруженные силы ее страну могут принять участие в военных ударах союзников в Сирии. Оппозиция предупредила канцлера о риске столкновения с российскими сиоами. «Госпожа Меркель, я не думаю, что вы действительно хотите этого», – сказал лидер партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд.

«С самого начала говорить «Нет», независимо от того, что происходит в мире, – это не может быть позицией Германии», – заявила она, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением в ходе дискуссий о госбюджете на 2019 год.

В то же время Меркель подчеркнула, что правительство ФРГ будет действовать на основе конституции и в рамках обязательств перед германским парламентом, передает ТАСС.

Меркель также заявил, что Германия выступает за политическое решение по Сирии, однако не обращать внимание на использование где бы то ни было химического оружия в нарушение международной конвенции не может быть ответом, передает РИА «Новости».

«Наш внешнеполитический принцип заключается в поддержке политических усилий. Поэтому мы, конечно же, участвуем в Сирии в составе малых форматов, астанинского формата совместно во главе с ООН, но просто предположить, что мы можем не обращать внимание на то, что где-то используется химическое оружие, нарушается международная конвенция, не может быть ответом», – сказала Меркель.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может рассмотреть участие в нанесении удара по Сирии только в случае применения химического оружия и решения союзников о необходимости ответных мер.

«Конкретный запрос может последовать, если будет применен отравляющий газ и если есть решение других государств о военном ответе. Пока ведутся политические переговоры для предотвращения гуманитарной катастрофы, мы над этим работаем», – заявил Маас.

Вместе с тем лидер партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд заявил, что возможное участие ВС ФРГ в ударах в Сирии грозит привести к конфронтации с Россией.

«Это означало бы две вещи: участие Германии привело бы в Сирии к возникновению новых причин для бегства людей; Бундесвер в ходе боевых действий мог бы столкнуться с российскими силами. Война, столкновение с Россией... Госпожа Меркель, я не думаю, что вы действительно хотите этого», – сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии обсуждает с США и другими европейскими странами ситуацию в сирийской провинции Идлиб, однако пока не видит смысла говорить о возможном участии Бундесвера в военных ударах по Сирии.